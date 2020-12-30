2020/12/30 | 14:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، بالالتزام بالسياقات العسكرية واحترام القدم العسكري، محذراً غير الملتزمين بإجراءات صارمة.وبحسب وثيقة حصل عليها “عراقي نيوز” فأن وزير الداخلية، أمر الالتزام بالسياقات العسكرية واحترام القدم العسكري وعدم التداول بكلمة (حجي، باشا) بين منتسبي الوزارة من الضباط، الموظفين المدنيين، و المراتب.وحذر الوزير بموجب الوثيقة بـ “اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المقصرين استنادا لاحكام المادة (4) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة (۲۰۰۸) المعدل والقوانين والتعليمات الأخرى ذات العلاقة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حظر استخدام “حجي” و”باشا” بين الضباط والموظفين في وزارة الداخلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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