2020/12/30 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حذر عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الأربعاء، من المواد المتعلقة بحل الإشكال مع حكومة إقليم كردستان في موازنة 2021، واصفاً اياها بـ”المفخخة”.وقال الكلابي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “المواد المتعلقة بحل الاشكال مع حكومة الاقليم بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى في مقترح قانون الموازنة 2021 مفخخة ولن تصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يحذر من مواد وصفها بالـ”مفخخة” في موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

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