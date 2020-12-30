الأعرجي يحذر: أننا مقبلون على كارثة

2020/12/30 | 14:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الأعرجي، الأربعاء، من وقوع كارثة في العراق، فيما كشف سببها.

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