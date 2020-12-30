عمليات للاستخبارات والأمن: انتحاري..

2020/12/30 | 14:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السلطات الأمنية، الأربعاء، إحباط مخطط هجوم خلال أعياد رأس السنة، واعتقال مهرب عملة.

وذكرت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية في بيان، 30 كانون الأول/ديسمبر، أنّ قوة من مفارزها تمكنت في "عملية استباقية نوعية" من قتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا "في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى".

وأوضح البيان، أنّ "الإرهابي كان يروم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة مركز المحافظة أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وقد تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها وقنابل يدوية كانت بحوزته".

كما أشار البيان، إلى "اعتقال إرهابي آخر ضمن مايسمى المجاهدين الانغماسين"، مؤكدًا أنّ "مسؤول تلك المجاميع سبق وأن قتل مع اعتقال 8 من عناصرها الانتحاريين".

لقطة من عملية إطلاق النار على الانتحاري

وفي بيان آخر، قالت الوكالة إنّ قوة في كربلاء اعتقلت رجلاً وامراة بتهمة الاتجار بالمخدرات والبشر، موضحة أنّ "المتهمين أقدما على بيع طفلهاما غير الشرعي إلى متهم ثالث اعتقل أيضًا".

وأضاف البيان، أنّ "كمية من المخدرات قد ضبطت بحوزة المتهمين وقد أحيلوا جميعًا إلى الجهات المختصة".

بدوره، أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال مهرب عملة محترف بحوزته 180 ألف دولار و70 مليون دينار من الأوراق المزورة.

وأكّد الجهاز في بيان، أنّ "الاعتقال جرى في عملية استباقية ووفق أوامر قضائية"، مبينًا أنّ "المتهم اعترف خلال التحقيق بامتهانه تزوير العملة في إحدى دول الجوار وإدخالها إلى العراق لتوزيعها في المحافظات؛ وقد جرى إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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