الاقليم يسجل 3 وفيات جديدة بكورونا

2020/12/30 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 3 وفيات بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 308"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: " 2288 فحوصات جديدة"

• (851) اربيل

• (189) السليمانية

• (1202) دهوك

• (0) حلبجة

• (41) كرميان

• (5) رابرين

2.



الاصابات: (123 اصابات جديدة)

• (16) اربيل

• (38) السليمانية

• (67) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

3ـ الشفاء: (217 حالات شفاء جديدة)

• (108) اربيل

• (10) السليمانية

• (84) دهوك

• (1) حلبجة

• (14) كرميان

• (0) رابرين

4ـ الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (1) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

PUKmedia ترجمة

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