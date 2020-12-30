الاقليم يسجل 3 وفيات جديدة بكورونا

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 308"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:
1 ـ الفحوصات: " 2288 فحوصات جديدة"
• (851) اربيل
• (189) السليمانية
• (1202) دهوك
• (0) حلبجة
• (41) كرميان
• (5) رابرين
2.
الاصابات: (123 اصابات جديدة)
• (16) اربيل
• (38) السليمانية
• (67) دهوك
• (0) حلبجة
• (2) كرميان
• (0) رابرين
3ـ الشفاء: (217 حالات شفاء جديدة)
• (108) اربيل
• (10) السليمانية
• (84) دهوك
• (1) حلبجة
• (14) كرميان
• (0) رابرين
4ـ الوفيات: (3 حالات وفاة)
• (1) اربيل
• (1) السليمانية
• (1) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
PUKmedia ترجمة
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