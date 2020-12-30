رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على دعم التعاون مع مصر

2020/12/30 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدَ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

وأشار سيادته، خلال لقائه في قصر السلام ببغداد اليوم الأربعاء 30 كانون الأول 2020، السفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، مشيداً بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين.

وحمّل السيد الرئيس، السفير علاء الدين، تحياته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أكد السفير عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.

PUKmedia

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