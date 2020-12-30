بالوثيقة.. وزير الداخلية يأمر بعدم تداول ألقاب ’’حجي وباشا’’ بين منتسبي الوزارة

2020/12/30 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، بعدم تداول ألقاب ’’حجي وباشا’’ بين منتسبي الوزار.

وأفادت وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "الوزير أمر بالالتزام بالسياقات العسكرية واحترام القدم العسكري وعدم تداول كلمة (حجي، باشا) بين المنتسبين (الضباط، الموظفين المدنيين، المراتب)".

وأضافت الوثيقة، أنه "بخلافه تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين استناداً إلى أحكام المادة التاسعة من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل والقوانين والتعليمات الأخرى ذات العلاقة".

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