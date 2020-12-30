شرطة الديوانية تعلن عن تحركات أمنية بشأن اغتيال قيادي في سرايا السلام بقضاء الدغارة

2020/12/30 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بحادثة اغتيال أحد قيادي سرايا السلام في قضاء الدغارة شمالي المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة المحافظة عامر الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة الشرطة ومن خلال استخبارات الداخلية فتحت تحقيقا بعملية اغتيال القيادي في (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، رامي الشباني، في قضاء الدغارة شمالي المحافظة يوم أمس الثلاثاء".

وأضاف، أن "مديرية استخبارات المحافظة شرعت من يوم أمس، بعملية التحقيق لغرض الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة".

وأفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، باغتيال قيادي في سرايا السلام، بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين أطلقوا النار على (رامي الشباني)، أحد قياديي سرايا السلام، بقضاء الدغارة في محافظة الديوانية".

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