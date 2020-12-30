حرارة اغتيال ’قادة النصر’ لن تبرد إلا بالقصاص من امريكا

2020/12/30 | 14:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق رواد منصات التواصل في العراق وسم "#جريمة_القائم" تزامنا مع الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر ومجاهدي الحشد في "قضاء القائم" الذين سقطوا نتيجة قص...

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