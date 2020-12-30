انفجارات وإطلاق نار في مطار عدن بعد هبوط طائرة الحكومة الجديدة

2020/12/30 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال شهود إن دوي انفجارات وإطلاق نار سُمع في مطار عدن باليمن بعد وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية اليوم الأربعاء.

وذكر الشهود ووسائل إعلام سعودية أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة.

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