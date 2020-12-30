النزاهة تحذر من استغلال تداعيات تغيير صرف العملة

2020/12/30 | 14:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، من استغلال تداعيات تغيير اسعار صرف العملة.وشدد رئيس الهيئة علاء جواد حميد في بيان، على “ضرورة أن يكون القانون هو الرادع لجميع من تُسوّل له نفسه التلاعب في قوت المواطن، مُحذّراً التُّجَّار وضعاف النفوس من استغلال تداعيات تغيير صرف العملة، من أجل تحقيق مكاسب ماليَّة على حساب حاجة المُواطنين من ذوي الدخل المحدود”.واكد، “أهميَّة التعامل مع مُستغلي هذه الأزمة بما أباحه القانون من مُحدِّداتٍ، من أجل ردعهم عن استغلالها بأساليب وطرقٍ تؤثر سلباً في حياة المُواطن”، مُبيّناً أنَّ الأجهزة الرقابيَّة يجب أن تكون حصناً منيعاً للمواطن، ورادعاً بالقانون للمتلاعبين بقوته”.واوضح، خلال […]

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