خلاف على أموال يتطور إلى هجوم مسلح.. والشرطة العراقية تطارد المتهم

2020/12/30 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من شرطة محافظة المثنى،

الأربعاء، من اعتقال متهم قام بإطلاق

النار على مواطن بسبب خلاف مالي.

وذكرت مديرية شرطة المحافظة في بيان، أن

"مفارز شرطة محافظة المثنى والمنشآت

التابعة لوكالة الوزارة ل

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