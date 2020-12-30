تحذير من وزارة الداخلية: إجراءات صارمة في ليلة رأس السنة

2020/12/30 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، خطتها

الأمنية خلال ليلة رأس السنة

الميلادية، مؤكدة أنها ستطبق قرارات

لجنة الصحة والسلامة في احتفالات رأس

السنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية

اللواء خالد المحنا، لل

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