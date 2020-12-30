2020/12/30 | 14:55 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء،
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أن موازنة عام 2021 ستركز على المشاريع
المستمرة وادراج مشاريع الطرق
الخارجية.
وقالت عضو اللجنة منار الشديدي، إن
"موازنة ٢٠٢١ تدعم المشاريع المستمرة،
بالإضافة إلى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار بغداد وميناء الفاو ينفردان بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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