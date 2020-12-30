قطار بغداد وميناء الفاو ينفردان بموازنة 2021

2020/12/30 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء،

أن موازنة عام 2021 ستركز على المشاريع

المستمرة وادراج مشاريع الطرق

الخارجية.

وقالت عضو اللجنة منار الشديدي، إن

"موازنة ٢٠٢١ تدعم المشاريع المستمرة،

بالإضافة إلى

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