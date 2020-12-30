الكهرباء: ساعات تجهيز الطاقة ستشهد تحسناً

2020/12/30 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – امنة السلامي

تعهدت وزارة الكهرباء بتحسن ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين بدءاً من مساء اليوم الاربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الانباء العراقية(واع)،ان "زيارة وزير الطاقة الايراني للعراق كانت مثمرة ونتج عنها بحث جميع المشاكل العالقة و ذات الشأن المرتبط بتجهز الغاز وكانت هناك اتفاقات بروتوكولية وتعاون مشترك".

واشار الى ان استئناف ضخ الغاز الايراني سيبدأ من مساء اليوم وان ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين ستشهد تحسناً

خصوصا للمناطق التي تأثرت بضخ الغاز".

وكان وزير الطاقة الايراني قد نقل تعهدات بلاده خلال زيارته بغداد باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخراً لأسباب فنية.

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