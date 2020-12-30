عدنان حمد يصدم الجماهير العراقية: المنتخب لن يتأهل إلى مونديال قطر

2020/12/30 | 14:58 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ينجح منتخب العراق في التأهل إلى كأس العالم؟ (Getty)

استبعد المدرب العراقي والمحلل الكروي في قنوات "بي إن سبورت" القطرية عدنان حمد، تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر 2022.

ويتصدر منتخب العراق مجموعته الثالثة في التصفيات الآسيوية قبل الأخيرة والمؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، برصيد 11 نقطة في المجموعة التي تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

وقال المدرب عدنان حمد في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية: "الحديث عن تأهل منتخبنا الوطني العراقي لمونديال قطر 2022، أعتقد أننا غير قادرين على التأهل، لأننا نفتقد إلى التخطيط والاحترافية للتواجد في المحفل العالمي الكبير".

وأضاف حمد: "الكرة العراقية تعاني كثيراً، لا توجد مسابقة منظمة في العراق، الأندية تشكو من عدم تواجد ملاعب تدريب، فكيف الحال بفرق الفئات العمرية، فضلاً عن أنه لا يوجد استقرار فني وتدريبي للمنتخب العراقي منذ فترة طويلة".

ليختم حمد بتصريحات صادمة للجماهير العراقية: "العراق تأهل مرة واحدة لكأس العالم في مونديال 1986، وهذا التأهل جاء بالحظ".

يُذكر أن المدرب عدنان حمد قد حقق العديد من الإنجازات المهمة للكرة العراقية، قبل أن يتم حرمانه من تدريب منتخبات بلاده والأندية مدى الحياة في عام 2008 بعد الخروج من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

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