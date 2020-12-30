وزير العمل يحصي أعداد المروجين على الوجبة 29 من القروض

2020/12/30 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاربعاء، بالتنسيق مع المالية حول امكانية زيادة رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة ،فيما كشف عن عدد المتقدمين على الوجبة 29 من القروض وقال الركابي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة الصندوق في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “هناك بعض المحافظات تمر بوضع استثنائي وهي بحاجة للدعم لمساعدة […]

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