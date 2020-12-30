الانبار..  اجتماع أمني مشترك لتسليم السيطرات الامنية الى الشرطة المحلية

2020/12/30 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاربعاء، عقد اجتماع امني بحضور قيادات من الحشد الشعبي والقيادات الامنية الاخرى المشرفة على الملف الامني في المحافظة.

وقال كسار في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قيادة شرطة الانبار شهدت اجتماع امني كبير بحضور معاون قائد عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي الحاج ابو زيد وكافة مدراء الاجهزة الامنية والاستخبارات وبقية صنوف الاجهزة الامنية الأخرى”.

وأضاف، أن “الاجتماع بحث رسم الخطط الامنية وتطبيق قرار وزير الداخلية عثمان الغانمي لنقل مهام السيطرات الامنية من بقية صنوف الاجهزة الامنية الى قيادة شرطة الانبار “.

وأوضح، أن “المجتمعين اتفقوا على ان تكون السيطرات الرئيسية لمداخل الانبار (الصقور والتحدي والشهيد احمد الصداك وسيطرة 30) بأمرة قيادة شرطة الانبار وتكون قوة من الجيش لغرض الحماية فقط فضلا على تواجد كافة الوكالات الامنية والحشد الشعبي مع وجود لا بتوب في السيطرات لمتابعة المطلوبين”.



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