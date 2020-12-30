2020/12/30 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي لن تكون هذه الرسالة المفتوحة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، كتلك التي وجهتها للرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، أو تلك التي كانت في اسم حكام الجزائر، "مدنيين وعسكريين"؛ ولن تشبه في شيء تلك التي وجهتها للشعب الجزائري الشقيق، تعبيرا عن المحبة والأخوة.



باختصار، لن أستهل هذه الرسالة بالعبارات البروتوكولية المعروفة، ولن أعتمد فيها أسلوب الرسائل المفتوحة المعتاد؛ وذلك اعتبارا للحدث المشا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما ذا بقي لكم من عزة نفس وأنفة أهل الصحراء بعد هذه الإهانة الكبيرة؟ رسالة مفتوحة من مواطن مغربي إلى إبراهيم غالي وجماعته. - محمد إنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما ذا بقي لكم من عزة نفس وأنفة أهل الصحراء بعد هذه الإهانة الكبيرة؟ رسالة مفتوحة من مواطن مغربي إلى إبراهيم غالي وجماعته. - محمد إنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).