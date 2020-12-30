'تركوه يغرق واكتفوا بتصويره'.. انتحار مسن من أعلى جسر الزبير (فيديو)

2020/12/30 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

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لحظة انتحار مسن

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يوثق لحظة انتحار مسن من على جسر الزبير بمحافظة البصرة، حيث أثار موجة غضب واسعة في الشارع العراقي لا سيما أنه لم يقم أحد بمساعدته.

وظهر الرجل المسن في الفيديو المتداول، أمس الثلاثاء، والذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، وهو يقف على حافة جسر الزبير، استعدادا للقفز، بينما يسمع مصور الفيديو يقول"سيلقي نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا يوجد أحد يستطيع إيقافه؟".

وماهي إلا ثوان معدودة حتى رمى المسن نفسه بالماء، وتدخلت مجموعة شباب لانتشال الجثة من المياه كما يظهر بفيديو آخر.

وانتقد مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم محاولة من قام بتصوير الفيديو ومن معه بمنع الرجل المسن من الانتحار، أو التدخل لإنقاذه بعد أن رمى نفسه في النهر.

وكتب مغردون قائلين " حار رجل كبير في السن انها معاناته اليوم من أعلى جسر الزبير اكيد بسبب الضروف العصيبه الي يمر بيه الفقير في هاذه المحميه".

فيما كتب آخر "انتحار رجل كبير بالسن من على جسر الزبير في البصرة بالنسبة للعينتين الي ديصور ومسوي نفسه ( فيل بورجيس )حتة ياخذ اللقطة الة حصري ماگدرت تروح تخلصة بمكان ماتصور هسة صورت يا ( فيل بورجيس ) مو الجرف قريب و انتو ثنين زلم جان رحتو خلصتو بلكي بعدة بي روح لو الغيرة تقرة صفر عدكم ؟".

ر.إ

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