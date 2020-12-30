 حجم مبيعات مزاد العملة من الدولار لهذا اليوم

2020/12/30 | 15:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراجع مؤشر مبيعات الدولار في مزاد العملة، الأربعاء، إلى أكثر من 14 مليون دولار فقط.

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (30 كانون الاول 2020)، فأن، إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات) بلغ 12754239، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 1300000.

وأشارت الوثيقة، إلى أن إجمالي المبيعات الكلية بلغ 14054239.

واحتسب سعر البيع، وفق الوثيقة، للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بـ 1460 دينار لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فبلغ 1460 دينار لكل دولار.

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