ايران تخصص 150 ألف دولار لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

2020/12/30 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المعاونية القانونية لرئاسة

الجمهورية الاسلامية الايرانية،

الاربعاء، عن تخصيص الحكومة الايرانية

150 ألف دولار لكل من ضحايا تحطم الطائرة

الأوكرانية.

وبحسب المعاونية القانونية فأن مجلس

الوزراء اقر

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