روحاني: سنقطع رجل أمريكا في المنطقة مقابل قطعها يد قاسم سليماني وقصف عين الأسد صفعة صغيرة لواشنطن

2020/12/30 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن

"انتقام إيران لاغتيال قاسم سليماني لن

ينتهي إلا بقطع رجل أمريكا من المنطقة،

وطهران ستقطع رجل واشنطن في المنطقة،

مقابل قطعها يد قاسم سليماني".

وقال روحاني إن "من حق

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