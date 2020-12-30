تحضيرات لزراعة أكثر من 500 الف شتلة في طريق الزائرين بين كربلاء والنجف

2020/12/30 | 15:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

اعلنت الامانة العامة للمزارات الشيعية، الأربعاء، المباشرة بتهيئة الجزرات الوسطية لزراعة اكثر من 500 الف شتلة في طريق ياحسين للزائرين الرابط بين كربلاء والنجف.

وقال مسؤول الشعبة الزراعية في الامانة علي العادلي لوكالة /لمعلومة/ “تمت المباشرة بتحضير الجزرات الوسطية لزراعة الاف الشتلات ذات الانواع المختلفة في طريق ياحسين للزائرين الرابط بين كربلاء والنجف، بالاضافة الى تهيئة محطات الاستراحة”.

واضاف العادلي ان “الزراعة ستكون على خمسة خطوط على طول الطريق الممتد من كربلاء الى النجف، حيث تبرعت بالشتلات باكستان بـ500 الف شتلة، وايران 10 الاف شتلة، و5 الاف شتلة من قسم البستنة في وزارة الزراعة، و3 الاف شتلة من دائرة التصحر في الوزارة، فضلا عن تبرعات عدد من المشاتل”.

واشار الى ان العمل بدأ الان بتحضير الجزرات الوسطية والمحطات وحفر الابار الارتوازية بغية المباشرة بغرس الاشجار في منتصف شباط المقبل.



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