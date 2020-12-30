قضى 30 عاما في سجن أميركي.. الجاسوس السابق جوناثان بولارد يصل إسرائيل

2020/12/30 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الأميركي، جوناثان بولارد، إلى إسرائيل، الأربعاء، الذي سجن في الولايات المتحدة عام 1985 مدة 30 عاما، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد، واستقبله رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

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