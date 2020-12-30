النزاهة تحذر من تداعيات تغيير أسعار صرف العملة

2020/12/30 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

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تغيير سعر صرف العملة

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذرت هيئة النزاهة، الاربعاء، من استغلال تداعيات تغيير أسعار صرف العملة الأجنبية، داعيا إلى ضرورة أن يكون القانون هو الرادع لجميع من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطن الفقير.

وشدد رئيس الهيئة علاء جواد حميد، في بيان، اليوم، 30 كانون الأول 2020، على "ضرورة أن يكون القانون هو الرادع لجميع من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطن"، محذرا التجار وضعاف النفوس من "استغلال تداعيات تغيير صرف العملة، من أجل تحقيق مكاسب مالية على حساب حاجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود".

واكد، على "أهمية التعامل مع مستغلي هذه الأزمة بما أباحه القانون من محددات، من أجل ردعهم عن استغلالها بأساليب وطرق تؤثر سلبا في حياة المواطن"، مبينا أن "الأجهزة الرقابية يجب أن تكون حصنا منيعا للمواطن، ورادعا بالقانون للمتلاعبين بقوته".

واوضح، انه "أكد خلال زيارته عددا من مكاتب تحقيق الهيئة في المنطقة الشمالية، ضرورة الولوج إلى العمل الميداني والتواجد الدائم في مؤسسات الدولة، لا سيما الخدمية منها، من أجل تلبية حاجة المراجعين، والعمل على تيسير إتمام معاملاتهم بسلاسة وعزل الفاسدين الذين يحاولون بطريقة أو أخرى عرقلتها أو مساومتهم، من أجل إجبارهم على دفع الرشى".

وأشار إلى "ضرورة أن تكون الهيئة نافذة الأمل التي يطل من خلالها المواطن لإعادة ثقته بمؤسسات الدولة المختلفة"، مؤكدا ان "ذلك لا يتحقق إلا من خلال التواجد الدائم لملاكات الهيئة في تلك المؤسسات، بغية تشجيع الموظَّفين على تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وعزل سواهم ممن تسول لهم أنفسهم مساومة المواطن وابتزازه".

ودعا جواد، إلى "تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، وقياس مستويات تعاطي الرشوة في المؤسسات عبر توزيع الاستبانات بين المراجعين بشكل دائم ومد جسور الثقة بينهم وبين ملاكات الهيئة".

ر.إ

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