لماذا أكره يوم رأس السنة ؟؟ - - احمد العضاض

2020/12/30 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_العضاض لماذا أكره يوم رأس السنة ؟؟ " احمد العضاضانه عنوان لمقال كتبه المفكر والفيلسوف الإيطالي " أنطونيو غرامشي" ..



و لخص فيه كرهه لهذا العيد لكون الرأسمالية ــ كما دائما ــ تُسَلـِّع ُ الفرح الإنساني وتحوله الى مناسبة لجني الأرباح .مقتطفات من المقال : ...



نحن نكره اليوم الأول في الأسبوع لأننا نكره الرأسمالية، وليس اليوم الأول بالضبط، يخــــاف الفقراء من الأعياد لأنها مناسبات لدف ......





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