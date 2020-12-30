وزير العمل يطلب زيادة رأس المال: أكثر من 1500 معاملة قرض خلال شهر

2020/12/30 | 15:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة المالية حول امكانية زيادة رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة، فيما كشف عن عدد المتقدمين على الوجبة 29 من القروض.

وقال الركابي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة الصندوق، وفق بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الأول 2020)، إن "هناك بعض المحافظات تمر بوضع استثنائي وهي بحاجة للدعم لمساعدة ابنائها بضمنها محافظة ذي قار، ويجب أن تكون لها خصوصية في خدمات الوزارة خاصة في منح القروض الصغيرة".

وأضاف أن "منح القروض لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الحماية الاجتماعية لايتعارض مع التعليمات"، لافتاً إلى أن "عدد مروجي معاملات القروض للوجبة 29 بلغ 1510 خلال الشهر الأول من إعلان الوجبة".

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