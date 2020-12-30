2020/12/30 | 15:41 - المصدر: سفن سكاي

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اكد الناطق الاعلامي بأسم الهيأة التطبيعية هشام محمد ان منتخبنا الوطني سيسافر الى الامارات في السابع من كانون الثاني المقبل لخوض مباراة ودية مع نظيره الاماراتي في الثاني عشر من الشهر ذاته.

محمد وفي تصريح خاص لـ 7sky اكد: ان تواجد لاعبي منتخبنا الوطني علي عدنان و ريبين سولاقا في ودية الامارات المقبلة امر وارد بنسبة كبيرة كون اللاعبين ليس لديهم اي ارتباط بانديتهم في وقت موعد اقامة المباراة , في حين تمت مفاتحة ادارة نادي كريليا الروسي من اجل السماح لصفاء هادي بالانضمام الى بعثة الاسود في الامارات .

واضاف : سيتم الاعلان عن قائمة منتخبنا الوطني التي ستخوض ودية الامارات في الاسبوع المقبل بعد انهاء جميع المتعلقات باللاعبين المحترفين وانديتهم.

وفي سياق متصل افاد الدكتور حيدر عوفي في تصريح خص به 7sky : سيتم ايقاف دوري الكرة الممتاز بعد نهاية الجولة 13 اي بتاريخ 6 / كانون الثاني , وتعود المسابقة للاستئناف في السادس عشر من ذات الشهر مشيراً الى ان مباراة الكرخ والنجف المؤجلة ستقام في فترة التوقف المقبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفاء هادي ينتظر موافقة ناديه للالتحاق بالاسود , وهذا هو موعد اعلان قائمة الوطني 7 SKY TV.

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