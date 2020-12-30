وفاة أكبر طفل في العالم

2020/12/30 | 15:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ غيب الموت العملاق من جمهورية كاباردينو- بلقار بشمال القوقاز الروسي، جمبلاط خانوغوف، الذي توفي يوم 29 ديسمبر في عاصمة الجمهورية نالتشيك عن عمر يناهز 21 عاما.أفاد بذلك مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو، بيتال غوبجيف.يذكر أن خاتوغوف ولد يوم 24 سبتمبر عام 1999 في مدينة تيريك بجمهورية كاباردينو- بلقار الروسية.وبلغ وزنه […]

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