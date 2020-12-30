2020/12/30 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع انفجاران في مطار عدن في اليمن عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة.

وسقط قتلى وجرحى نتيجة انفجارين استهدفا مطار عدن، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ووقع الانفجار داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة ثم أعقبه إطلاق نار كثيف، حيث قامت قوات الحزام الأمني والحماية الرئاسية وقوات من التحالف العربي بنقل وزراء الحكومة الجديدة إلى قصر المعاشيق في عدن.

يشار الى ان الحكومة اليمنية تشكلت وفق قرار جمهوري صدر، من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في إطار اتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه برعاية السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحوثيين وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ سيطرة الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. انفجار يهز مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. انفجار يهز مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).