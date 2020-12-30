اليمن.. نجاة وزراء الحكومة الجديدة من انفجارين بمطار عدن

2020/12/30 | 15:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت مصادر أمنية، الأربعاء، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارين وقعا في مطار عدن.

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