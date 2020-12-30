تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار.. وارتفاع سعر الصرف

2020/12/30 | 15:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تراجعت مجددًا مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار عبر مزاد بيع العملة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية.

وبلغت مبيعات مزاد العملة المباشرة مليون و300 ألف دولار فقط، مقابل 12.7 مليون دولار لتعزيز الأرصدة والحوالات.

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وفرض البنك المركزي سعر 1460 دينارًا لكل دولار في تعاملته المصرفية وعمليات البيع المباشر.

فيما ارتفعت أسعار الصرف قليلاً في الأسواق المحلية في العاصمة بغداد والمحافظات إذ بلغ سعر الشراء 1442 دينارًا، مقابل 1440 دينارًا للبيع، وفق عدد من أصحاب مكاتب الصيرفة تحدث إليهم "الترا عراق".

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