2020/12/30 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- افاد رئيس حكومة اليمن الجديدة معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، بنجاة جميع أعضاء الحكومة من انفجار مطار عدن.وقال عبد الملك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “سكاي نيوز عربية”،إن “الهجوم لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار”.واكد عبد الملك، أن “جميع أعضاء الحكومة بخير”.يذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء اليمني عقب انفجار مطار عدن: جميع أعضاء الحكومة الجديدة بخير المركز الخبري الوطني.

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