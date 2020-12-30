الموت يغيب الفنان كامران عبد الرحمن

2020/12/30 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان والاعلامي الكوردي كامران عبد الرحمن صباح اليوم الاربعاء في مدينة اربيل ، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 56 عاما.

يذكر ان الفنان كامران عبد الرحمن من مواليد مدينة كركوك 1964.



كتب 23 نشيددا ولديه 36 اغنية.

أكمل الراحل دراسته في مدارس مدينته كركوك، وقد صعد المنصة لأول مرة في حفلة مدرسية سنة 1979، حيث كان حافزاً لديه لإسقاء موهبته في الغناء والموسيقا، وبعد إصرار وتصميم دخل ميدان الفن والغناء وأداء المقامات.

تزوج عام 1997 من الإعلامية فينك نجم الدين قادر شقيقة الفنان شاهين قادر، ولديه إثنين من الأبناء وهما هيفي وداستان.

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