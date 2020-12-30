إجمالي وفيات كورونا في إيران يتخطى 55 ألفاً

2020/12/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 وفاة جراء الفيروس، في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد الوفيات مستوى 55 ألف حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، إنه "تم تسجيل 6272 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 1218753، منهم 5087 مصابا في العناية المركزة، كما تم تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 55095".

ولفتت لاري إلى "ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 978714، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 7 ملايين و566 ألفاً و946 فحصاً للكشف عن كورونا في جميع أرجاء البلاد".

وأشارت لاري إلى أنه "لم تتبق أي مدينة إيرانية ضمن الوضع الأحمر [شديد الانتشار للفيروس]، بينما بقيت 108 مدن في الوضع البرتقالي الأقل انتشارا للفيروس، كما هناك 340 مدينة داخل الوضع الأصفر الأقل انتشارا لفيروس في البلاد".

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