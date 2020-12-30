2020/12/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، تسجيلهم اعتراضات على عمل مديرة مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك لدى الادعاء العام وهيئة النزاهة.

وقال الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "لدينا شك بأن هناك جهات تسعى للتلاعب بالعملية الانتخابية في كركوك لصالح قومية ومكون معين وهذا سيضر بالمدينة وسيزيد من الخلاف السياسي فيها".

وأضاف، أن "هناك كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب بالتوازن في كركوك ولكن هذا غائب والمديرة هي من القومية الكردية وتقوم بممارسة ضغوط على الموظفين في المناطق العربية والكردية وخاصة بمسألة توزيع بطاقات الناخب وهي تعمل من منطلق سياسي وقومي".

وأشار إلى أننا "نستشعر بالخطر وتكرار ما حصل في عام 2018 لذلك نطالب القضاء ومجلس المفوضين ومجلس النواب بالتدخل ومعالجة الإشكاليات لإنتاج عملية انتخابية شفافة تعكس الواقع الشعبي والسياسي في كركوك".

وبين أنه "من غير المعقول منذ بداية عملية الانتخابات في 2005 مدير مكتب المفوضية محصور لدى الجانب الكردي، متسائلا، لماذا لا يكون المدير من المكونين العربي والتركماني، وهنالك ازداوجية في تطبيق المعايير والقوانين على قومية دون أخرى، وكان يجب تغيير مدراء المكاتب في المفوضيات كما حدث مع مجلس المفوضين السابق وهذا هو مطلب الشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اعتراض لدى الادعاء العام والنزاهة ضد مديرة مفوضية الانتخابات في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اعتراض لدى الادعاء العام والنزاهة ضد مديرة مفوضية الانتخابات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).