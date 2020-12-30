ترخيص لقاح أسترازينيكا/أكسفورد والتلقيح يبدأ 4 كانون الثاني وجونسون يشيد بانتصار العلم في بريطانيا

2020/12/30 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – تعول السلطات البريطانية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد وحصل على ترخيص هيئة الأدوية، لتسريع حملة التلقيح التي بدأت في مطلع الشهر على أمل القضاء بأسرع ما يمكن على فورة إصابات نسبت إلى سلالة جديدة للفيروس.وبريطانيا هي أول دولة ترخص لهذا اللقاح […]

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