5 أكواب من الشاي يوميا.. دراسة تكشف “المفعول السحري”

2020/12/30 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت دراسة علمية، أن شرب 5 أكواب من الشاي يوميًا يحسن التركيز والوظائف الدماغية وردود الأفعال، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 سنة.وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “نيوكاسل” أن الأشخاص الذين يشربون الشاي، لديهم تركيز وإدراك أفضل، كما أنهم أظهروا مهارات “نفسية حركية” أفضل، بما في ذلك سرعة رد […]

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