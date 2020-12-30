الصحة: تعاقدات أخرى مع فايزر لاستيراد لقاح كورونا

2020/12/30 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع – محمد الطالبي

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن تعاقدات أخرى للعراق مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق وقع مع فايزر على استمرار الاتزام مع التحالف الدولي للقاحات والشركات الاخرى".

واضاف،أنه "في بداية العام المقبل ستصل أولى الجرعات إلى مليون ونصف مليون جرعة"، مبيناً أن "هناك تعاقدات اخرى مع فايزر بحسب النسب والأولويات التي أعلنتها وزارة الصحة".

وأكد البدر، أن " اللقاح سيكون متاحاً في مراكز الصحة التي ستعلنها الوزارة خلال الربع الأول من العام المقبل"، لافتاً إلى أن "سلسلة التبريد تم تجهيزها لتخزين اللقاح".

وكان وزير الصحة حسن التميمي قد أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق ،وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له على أن تكون من ضمن العقد"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات ،وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".

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