2020/12/30 | 16:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما طالبوه بالرحيل.. حرّاس الحكيم يطلقون النار ويعتدون بالضرب على متظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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