روبوتات ترقص باحترافية بمناسبة رأس السنة الجديدة

2020/12/30 | 16:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدمت روبوتات من بوسطن ديناميكس رقصتها الأولى معا للاحتفال بالعام الجديد.وضمت “المجموعة” اثنين من الروبوتات الشبيهة بالبشر “أطلس”، وروبوت كلب “سبوت” ونموذجا آخر على عجلات.لقد أتقنت الروبوتات بالفعل العديد من الأعمال، منها الجري وفتح الأبواب وغسل الأطباق، واليوم تظهر قدرتها على الرقص باحترافية.وتم اختيار أغنية “هل تحبني” كخلفية موسيقية للرقص.وأشار […]

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