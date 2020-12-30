رئيس هيئة النزاهة علاء جواد يحذر من الاستغلال والتلاعب بقوت المواطن بعد رفع صرف الدولار

2020/12/30 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس هيئة النزاهة علاء جواد، من استغلال تغيير سعر صرف الدولار وتلاعب التجار بقوت المواطن الفقير.

ودعا رئيس الهيئة إلى تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود وقياس مستويات تعاطي الرشوة في المؤسسات، مشددا على ضرورة أن يكون القانون هو الرادع لجميع من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطن الفقير عبر قيام التجار وضعاف النفوس باستغلال تداعيات صرف الدولار لتحقيق مكاسب مالية والتعامل مع المستغلين وفقا للقانون.

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