أحكام صينية بسجن ناشطين من هونغ كونغ حاولوا الهرب بحرا

2020/12/30 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء الصيني، الأربعاء، بالسجن لمدد تراوح بين سبعة أشهر وثلاث سنوات على 10 رجال من هونغ كونغ، حاولوا الفرار من المنطقة بقوارب إلى تايوان، بعد نداءات دولية للإفراج عنهم.

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