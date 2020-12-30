الأعرجي يحذر: نحن مقبلون على كارثة

2020/12/30 | 16:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

حذر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، من وقوع كارثة في العراق، فيما كشف سببها.

وقال الأعرجي في تغريدة عبر منصة تويتر ، ان “موازنةٌ تُبنى وارداتها على توقعات ثبات أسعار النفط أو زيادتها رغم أن تقاريراً مهمة تشير إلى أزمةٍ مالية ستواجه العالَم مطلع العام القادم”.

وأضاف ، ان “هذا يعني أننا مقبلون على كارثةٍ إن لم نتفاداها بمراجعةٍ علميةٍ واقعية وليست سياسية”.

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