2020/12/30 | 16:07 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ_ بغداد
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حذر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، من وقوع كارثة في العراق، فيما كشف سببها.
وقال الأعرجي في تغريدة عبر منصة تويتر ، ان “موازنةٌ تُبنى وارداتها على توقعات ثبات أسعار النفط أو زيادتها رغم أن تقاريراً مهمة تشير إلى أزمةٍ مالية ستواجه العالَم مطلع العام القادم”.
وأضاف ، ان “هذا يعني أننا مقبلون على كارثةٍ إن لم نتفاداها بمراجعةٍ علميةٍ واقعية وليست سياسية”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يحذر: نحن مقبلون على كارثة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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