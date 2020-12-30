2020/12/30 | 16:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى 594 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 594 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 30 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 901 إصابة، و8 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1547 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 90%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 45 ألف شخص، 160 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي منخفض في العراق: عدّاد الضحايا يتراجع مجددًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي منخفض في العراق: عدّاد الضحايا يتراجع مجددًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).