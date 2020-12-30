الشعب الجمهوري: استمرار اعتقال دميرتاش مخالف للقانون الجنائي والدستور

2020/12/30 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وفد من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، زيارة إلى الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش في محبسه بمدينة أدرنة غرب البلاد.

وتوجه النائبان البرلمانيان عن الشعب الجمهوري علي حيدر حق فردي وسودة أردان كيليش لزيارة دميرتاش المعتقل منذ أربع سنوات، بعد رفض السلطات القضائية التركية تطبيق قرار الإفراج الفوري الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

البرلمانيان المعارضان نشرا بيانًا مشتركًا بعد الزيارة جاء فيه: "نحن كأعضاء في لجنة التحقيق في حقوق الإنسان ولجنة السجون، نحاول تسليط الأضواء على أنواع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يواجهها السجناء والمدانون ومن ثم نطلع الرأي العام على النتائج التي نتوصل إليها.



وفي هذا الإطار، توجهنا لزيارة دميرتاش، وقد عقدنا لقاءً حول أوضاع السجن واحتجازه وعملية محاكمته".

وأكد البيان، أن استمرار اعتقال دميرتاش لمدة طويلة مخالف للقانون الجنائي والدستور وقواعد القانون الدولي وسط غياب حكم نهائي، مشددًا على أن هذه المحاكمة انضمت إلى المحاكمات السياسية الأخرى، تمامًا مثل استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.

واعتبر بيان نائبا الحزب المعارض أن محاكمة دميرتاش، وأمثالها من المحاكمات السياسية الأخرى حولتها الحكومة إلى وسيلة لممارسة الضغوط على جميع الأحزاب السياسية المعارضة، منوهًا بأن المحاكمات السياسية والاحتجاز المطول هي قبل كل شيء انتهاكات لحقوق الإنسان.

PUKmedia متابعة

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