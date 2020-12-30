الرئيس العراقي يستقبل السفير المصري لدى بغداد

2020/12/30 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر، فيما بعث "تحياته" إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي....

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