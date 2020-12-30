العراق يسلم إيران 700 مليون دولار من مستحقات الكهرباء والغاز

2020/12/30 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الايراني عن الاتفاق مع الجانب العراقي لاستلام نحو 700 مليون دولار من ضمن مستحقات تصدير الكهرباء والغاز....

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