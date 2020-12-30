2020/12/30 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة أنها “سجلت 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1547 حالة للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة بكورونا في عموم البلاد بلغت 8 حالات”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي جديد للعراق: الإصابات والوفيات تنخفض بقوة والشفاء يعبر حاجز 536 الفاً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي جديد للعراق: الإصابات والوفيات تنخفض بقوة والشفاء يعبر حاجز 536 الفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).